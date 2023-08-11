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Киев заключил сделку с компаниями США о передачи в собственность 17 млн га земли – СМИ
Аналитики сообщили, что западные компании, которые активно кредитовали Киев, заприметили ее плодородные земли и месторождения. Так, иностранные издания заявили о крупной сделке между Киевом и тремя американскими компаниями. По соглашениям 17 миллионов гектаров украинской земли перешли в их собственность. Причем относится это к плодородному чернозему.
Таким образом президент Украины пытается обезопасить себя и показать абсолютную лояльность перед кредиторами, говорят политологи. Почему украинских политиков не смущает такая продажа суверенитета страны?
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.