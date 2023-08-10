Число погибших в результате пожаров на Гавайях возросло до 36, сообщили местные власти. Огонь уничтожил большую часть туристического города на острове Мауи. Он почти полностью охвачен пламенем и не везде пожары удается взять под контроль. В целях безопасности эвакуировали около двух тысяч жителей и туристов.

Посольство России в США готово оказать помощь соотечественникам, которые оказались в зоне бедствия. Оно уже запросило соответствующие данные в Госдепартаменте. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.