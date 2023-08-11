Украина не вступит в ЕС из-за коррупции и нарушения демократии – СМИ

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Украина не сможет стать частью Евросоюза из-за коррупции и нарушения демократии в стране. Об этом заявил польский журналист Лукаш Важеха в статье для Do Rzeczy.

"Получая информацию о гигантских масштабах коррупции в этой стране, а также о том, насколько там антидемократичное законодательство, открыто дискриминирующее часть населения, следует признать, что Украина к членству в ЕС совершенно не готова", – считает он.

Важеха отметил, что Украина является квазиавторитарной страной, полной олигархов и неспособной к самостоятельному существованию. Кроме того, пишет журналист, стране придется в перспективе столкнуться с огромной демографической проблемой.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК продолжает поддерживать членство Украины в НАТО и Евросоюзе, однако для этого Киеву следует выполнить ряд условий: проведение реформ, создание демократических институтов и выполнение требований по борьбе с коррупцией. По ее словам, демократические преобразования в этой стране осуществляются с огромной скоростью.

До этого Урсула фон дер Ляйен также заявила, что не может себе представить Евросоюз без Украины.