11 июня, 09:30В мире
Новости мира: торнадо прошел по американскому Техасу
По американскому штату Техас прошел мощный торнадо, кадры с которым автолюбитель снял на свой видеорегистратор. Отмечается, что для Техаса такая погода не редкость. Ранее из-за разрушительного урагана в штате затопило улицы, а в офисных зданиях выбило окна.
Популярностью в Южной Корее стала пользоваться лестница "Выход в космос", которая сделана по типу американских горок. Сама конструкция состоит из 717 ступенек, по которым можно подняться на самый верх и сделать красивые селфи.
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