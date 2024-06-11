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11 июня, 09:30

В мире

Новости мира: торнадо прошел по американскому Техасу

Новости мира: торнадо прошел по американскому Техасу

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По американскому штату Техас прошел мощный торнадо, кадры с которым автолюбитель снял на свой видеорегистратор. Отмечается, что для Техаса такая погода не редкость. Ранее из-за разрушительного урагана в штате затопило улицы, а в офисных зданиях выбило окна.

Популярностью в Южной Корее стала пользоваться лестница "Выход в космос", которая сделана по типу американских горок. Сама конструкция состоит из 717 ступенек, по которым можно подняться на самый верх и сделать красивые селфи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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