Новости мира: Boeing 757-200 потерял колесо при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса

Boeing 757-200 американского авиаперевозчика United Airlines потерял колесо шасси при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса. На борту воздушного судна находились 174 пассажиров и семь членов экипажа. При инциденте никто не пострадал, при этом шина от потерянного колеса была найдена в Лос-Анджелесе. Это уже второй такой случай за год.

Дожди непрерывно идут на западе ЮАР более 24 часов. Они сопровождаются шквалистым ветром. В Кейптауне и его пригородах урон нанесен различным постройкам. Из-за наводнений на западе страны закрыты многие автомобильные дороги. Сообщения о пострадавших пока не поступали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

