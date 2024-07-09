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09 июля, 22:00

В мире

Новости мира: Boeing 757-200 потерял колесо при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса

Новости мира: Boeing 757-200 потерял колесо при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса

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Boeing 757-200 американского авиаперевозчика United Airlines потерял колесо шасси при взлете в аэропорту Лос-Анджелеса. На борту воздушного судна находились 174 пассажиров и семь членов экипажа. При инциденте никто не пострадал, при этом шина от потерянного колеса была найдена в Лос-Анджелесе. Это уже второй такой случай за год.

Дожди непрерывно идут на западе ЮАР более 24 часов. Они сопровождаются шквалистым ветром. В Кейптауне и его пригородах урон нанесен различным постройкам. Из-за наводнений на западе страны закрыты многие автомобильные дороги. Сообщения о пострадавших пока не поступали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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