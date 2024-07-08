Новости мира: демократы конгресса США призвали Байдена снять свою кандидатуру с выборов

Ряд демократов конгресса США призвали президента Штатов Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов. Партия считает, что может получить серьезный ущерб, если Байден будет участвовать в президентской гонке. В качестве его замены многие назвали вице-президента США Камалу Харрис.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что из Пекина направляется в Вашингтон. В ходе своего визита в Китай, он назвал страну ключевой в организации переговоров между Россией и Украиной и заявил, что прибыл туда для продолжения "мирной миссии". В минувшую пятницу, 5 июля, Орбан также провел встречу с Владимиром Путиным, а перед этим посетил Киев.

Тем временем после четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу болельщики сборных Голландии и Турции устроили драку. Основные действия разворачивались в Берлине на одной из фанзон. После проигрыша турков задержаны 54 человека. Возбуждено более 60 уголовных дел. Ранения получили двое пожарных.

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