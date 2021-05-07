В Японии продлили действие режима ЧС до 31 мая

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

В Японии продлили и расширили действие режима чрезвычайной ситуации до 31 мая. Об этом заявили представители нескольких префектур. В стране новые антирекорды по числу умерших. Там, где действует режим ЧС, запрещено продавать алкоголь в общепите, жителей просят не покидать дома без надобности, а работодателей убедительно просят перевести сотрудников на удаленку.

Тем временем в Мадриде уже в воскресенье отменяется комендантский час. Сейчас жителям запрещено выходить на улицу с 23:00 до 06:00. Рестораны и бары будут работать на час дольше, но в помещениях должна быть посадка не более 50%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.