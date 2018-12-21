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В центре Рио-де-Жанейро произошла перестрелка. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения.

Как сообщает телеканал Globo, стрельбу устроил бывший служащий военной полиции, который страдает психическим расстройством, после того, как полиция задержала его за мелкое правонарушение. Уже на подходе к полицейскому участку он выхватил пистолет у одного из сопровождавших его стражей порядка и открыл огонь.

В результате происшествия смертельное ранение получил пожилой мужчина, ожидавший приема в полиции. Также были ранены полицейский и прохожий. Сам злоумышленник также получил ранение при попытке побега. Его доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.