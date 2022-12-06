Россиянам рассказали о состоянии монарха Катара

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Династию Аль-Тани считают одной из самых богатых в мире. Ее состояние, по подсчетам журналистов, оценивается в 335 миллиардов долларов. Это больше, чем у королевской семьи Абу-Даби и британских монархов.

Например, самый молодой монарх в мире и, по совместительству, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани имеет более 10 замков. Также у него целая коллекция люксовых автомобилей.

На чем он и его семья сделали состояние? Сколько у него жен и детей? И в какие скандалы успел попасть? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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