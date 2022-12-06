Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:30

В мире

У берегов Турции возник затор из нефтяных танкеров из-за потолка цен – СМИ

У берегов Турции возник затор из нефтяных танкеров из-за потолка цен – СМИ

Число бездомных беженцев с Украины выросло в Британии на треть за месяц – СМИ

Россиянам рассказали, как Европа планирует экономить электроэнергию

Новости мира: власти Монголии взяли под контроль массовую демонстрацию в Улан-Баторе

Новости часа: Австрия располагает резервом топлива на случай перебоев с поставками зимой

Участники акции протеста в столице Монголии покинули район Дома правительства

Участники акции протеста в столице Монголии покинули район Дома правительства

Новости часа: на всей территории Сумской области Украины отключили свет

Новости часа: взрывах прогремели в Одессе и Одесской области

В посольстве РФ в Улан-Баторе заверили в отсутствии угроз для россиян из-за протестов

Турция затормозила проход танкеров с российской нефтью через свои воды. Разрешения войти в проливы Босфор и Дарданеллы ожидают 19 судов с топливом.

Как заявила британская газета Financial Times, затор образовался после введения потолка цен на нефть РФ. Якобы Анкара требует дополнительных подтверждений страховки танкеров.

Страны G7, ЕС и Австралия установили, что с 5 декабря будет действовать лимит 60 долларов за баррель российской нефти, поставляемой через море. Однако российские власти заявили, что Москва не примет потолка цен и прекратит продажу топлива в страны, которые присоединяться к соглашению.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика