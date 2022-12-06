У берегов Турции возник затор из нефтяных танкеров из-за потолка цен – СМИ

Турция затормозила проход танкеров с российской нефтью через свои воды. Разрешения войти в проливы Босфор и Дарданеллы ожидают 19 судов с топливом.

Как заявила британская газета Financial Times, затор образовался после введения потолка цен на нефть РФ. Якобы Анкара требует дополнительных подтверждений страховки танкеров.

Страны G7, ЕС и Австралия установили, что с 5 декабря будет действовать лимит 60 долларов за баррель российской нефти, поставляемой через море. Однако российские власти заявили, что Москва не примет потолка цен и прекратит продажу топлива в страны, которые присоединяться к соглашению.

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