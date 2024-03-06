Новости мира: подростки устроили беспорядки во Франции

Во французском Кашане несколько сотен подростков устроили беспорядки. Они закидали здание школы коктейлями Молотова, а затем устроили массовую драку с полицейскими и перевернули один из автомобилей правоохранителей. По данным местных СМИ, предположительно, причиной бунта стало недовольство школьников санитарными условиями в образовательном учреждении.

Тем временем в Канаде случайный очевидец заснял удар молнии во взлетающий самолет. На его борту находились несколько сотен пассажиров. Происшествие обошлось без последствий, и самолет благополучно продолжил свой рейс в Лондон.

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