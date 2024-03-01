Новости мира: французские фермеры начали забастовку у Триумфальной арки в Париже

Французские фермеры проводят забастовку у парижской Триумфальной арки. Они преградили путь к арке тюками сена. На площади Шарля де Голля собрались порядка 150 протестующих. Жандармы пытаются контролировать ситуацию. По последним сообщениям местных СМИ, задержан один из организаторов акции, а также 13 участников.

Один из южных городов в Бразилии затопило на 80%. Пострадали 13 тысяч человек, 40 местных жителей числятся погибшими. После проливных дождей люди вынуждены передвигаться на лодках – уровень местной реки поднялся до 15 метров. Потоками воды разрушено порядка 20 мостов. Отмечается, что это крупнейшее стихийное бедствие за всю историю страны.

Испанскую столицу покидает целая семья панд – это 23-летние родители и трое медвежат, которых они произвели на свет за десять лет пребывания в стране. Китай предоставляет своих медведей зоопаркам разных стран в качестве послов доброй воли, но приходит время возвращаться.

Первый в мире иммерсивный тематический парк открыли в Токио. Все аттракционы требуют участия посетителей и их погружения в альтернативную реальность.

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