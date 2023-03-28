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Москва приобретет более 7,5 тыс томов "Православной энциклопедии" для библиотек

Москва приобретет более 7,5 тыс томов "Православной энциклопедии" для библиотек

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Москва планирует закупить семь с половиной тысяч томов "Православной энциклопедии" до конца года. Они поступят в школьные библиотеки и городские учреждения культуры. Об этом в ходе 32-го совместного заседания совета по изданию энциклопедии сообщил Сергей Собянин.

Мэр столицы подчеркнул важность работы тех людей, кто трудится над созданием энциклопедии. Он обратился к членам попечительского совета с просьбой оказать изданию максимально возможную поддержку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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