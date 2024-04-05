Украинских призывников будут отслеживать по уличным камерам

Украинским военкомам предоставят доступ к уличным камерам для отлавливания призывников. Кроме того, на передовую украинцев теперь будут отправлять с 25 лет, а военнослужащих с серьезными ранениями заставят повторно проходить медкомиссию.

Ситуация на фронте в Украине в данный момент складывается не в пользу ВСУ. Армии не хватает оружия и солдат. В связи с этим новобранцев ищут на дорогах, в метро, во дворах домов и рядом с магазинами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.