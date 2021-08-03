Новости мира: в аварии с автобусом в Анталье погибли 3 человека

Родственникам погибших и пострадавших в аварии с автобусом в Турции готовы предоставить возможность оперативно вылететь на место ЧП. Об этом заявили представители туроператора. Автобус, который вез в аэропорт Антальи группу из 22 россиян, перевернулся накануне. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Как минимум три человека погибли, пятеро находятся в тяжелом состоянии, двое остаются в реанимации.

В посольстве России в США получили список из 24 российских дипломатов, которые до 3 сентября должны покинуть страну из-за окончания сроков действия виз. При этом, по словам посла Анатолия Антонова, ни продлить, ни получить новые визы, вероятно, не получится, поскольку Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи документов.

Международный валютный фонд выделит 650 миллиардов долларов на восстановление мировой экономики после пандемии. Распределять деньги начнут 23 августа. Тем временем в США вновь обвинили в создании вируса Китай. При этом никаких неопровержимых улик конгрессмены не привели, зато призвали ввести санкции.

В Цюрихе экоактивисты вышли на демонстрацию против финансирования банками нефтегазовых проектов. По их словам, банкиры – гордость Швейцарии – не должны участвовать в бизнесе, который наносит вред природе. На акции был замечен даже мужчина в костюме волшебника Гэндальфа из "Властелина колец". Полиция предприняла серьезные меры безопасности, но в итоге все прошло достаточно мирно.

В Техасе полицейские составили протокол на крокодила. Его обвинили в нарушении общественного порядка, а именно в купании в частном бассейне в голом виде, а также в сопротивлении полиции. Дело в том, что рептилия заползла на чей-то участок и действительно нырнула в бассейн. Хозяева вызвали полицию, но оказалось, что у стражей порядка нет полномочий, чтобы выловить крокодила и вернуть в природные условия. Для этого нужны основания. И такими основаниями стали заполненные протоколы. После этого его выловили и отвезли за город.