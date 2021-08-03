Новости мира: в аварии с автобусом в Анталье погибли 3 человека

07:30
Родственникам погибших и пострадавших в аварии с автобусом в Турции готовы предоставить возможность оперативно вылететь на место ЧП. Об этом заявили представители туроператора. Автобус, который вез в аэропорт Антальи группу из 22 россиян, перевернулся накануне. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Как минимум три человека погибли, пятеро находятся в тяжелом состоянии, двое остаются в реанимации.
В посольстве России в США получили список из 24 российских дипломатов, которые до 3 сентября должны покинуть страну из-за окончания сроков действия виз. При этом, по словам посла Анатолия Антонова, ни продлить, ни получить новые визы, вероятно, не получится, поскольку Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи документов.
Международный валютный фонд выделит 650 миллиардов долларов на восстановление мировой экономики после пандемии. Распределять деньги начнут 23 августа. Тем временем в США вновь обвинили в создании вируса Китай. При этом никаких неопровержимых улик конгрессмены не привели, зато призвали ввести санкции.
В Цюрихе экоактивисты вышли на демонстрацию против финансирования банками нефтегазовых проектов. По их словам, банкиры – гордость Швейцарии – не должны участвовать в бизнесе, который наносит вред природе. На акции был замечен даже мужчина в костюме волшебника Гэндальфа из "Властелина колец". Полиция предприняла серьезные меры безопасности, но в итоге все прошло достаточно мирно.
В Техасе полицейские составили протокол на крокодила. Его обвинили в нарушении общественного порядка, а именно в купании в частном бассейне в голом виде, а также в сопротивлении полиции. Дело в том, что рептилия заползла на чей-то участок и действительно нырнула в бассейн. Хозяева вызвали полицию, но оказалось, что у стражей порядка нет полномочий, чтобы выловить крокодила и вернуть в природные условия. Для этого нужны основания. И такими основаниями стали заполненные протоколы. После этого его выловили и отвезли за город.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: