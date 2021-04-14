18 человек погибли в ДТП с автобусом и бензовозом на юге Египта – СМИ

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Фото: EPA/TASS/ANDRE PAIN
Не менее 18 человек стали жертвами ДТП на юге Египта. Об этом информирует портал Akhbar El-Yom.
По данным СМИ, авария случилась на трассе Асьют – Красное море. Автобус в темное время суток на большой скорости влетел в бензовоз, который остановился из-за неисправности.
В результате столкновения возник пожар. Автобус выгорел полностью.
На место происшествия прибыл губернатор провинции Асьют. Он лично руководил спасательными работами.
Для перевозки пострадавших в больницы потребовалось свыше 30 машин скорой помощи. Кроме того, на трассе было полностью заблокировано движение.
Накануне не менее 20 человек стали жертвами аварии с участием автобуса в Перу. Еще 14 пострадавших получили различные ранения.
Ранее перевозивший туристов автобус попал в серьезное ДТП на трассе Конья – Аксарай в Турции. В результате погибла одна туристка из России, еще 26 человек получили ранения.
Муж погибшей в эксклюзивном интервью Москве 24 рассказал подробности произошедшей аварии. По его мнению, в случившемся есть вина компании Pegas Touristik, которая организовала экскурсию.
Семье россиянки, погибшей в аварии в Турции, окажут помощь
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