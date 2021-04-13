20 человек стали жертвами ДТП с автобусом в Перу – СМИ

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Не менее 20 человек стали жертвами аварии с участием автобуса в Перу.

Известно, что ДТП случилось в центральной части страны. Как заявили власти района Паробамба в Facebook, авария произошла утром в понедельник, 12 апреля. Автобус съехал с дороги и перевернулся.

"В результате аварии 18 человек погибли на месте, еще двое – при их перевозке в больницу", – сообщили власти региона.

Добавляется, что еще 14 пострадавших получили различные ранения. Об их состоянии пока не сообщается.

Ранее перевозивший туристов автобус попал в серьезное ДТП на трассе Конья – Аксарай в Турции. В результате погибла одна туристка из России, еще 26 человек получили ранения.

Муж погибшей в эксклюзивном интервью Москве 24 рассказал подробности произошедшей аварии. По его мнению, в случившемся есть вина компании Pegas Touristik, которая организовала экскурсию.