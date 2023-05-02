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Во всех ТЦ британского города Ромфорд запретили худи, шлемы и лыжные маски
В британском Ромфорде во всех торговых центрах отныне под запретом худи, шлемы и лыжные маски. Таким способом власти лондонского пригорода намерены бороться с преступностью, чтобы лицо было открыто для видеокамер.
За нарушение из торгового центра могут вывести или даже вызвать полицию. При этом ношение масок по медицинским или религиозным причинам по-прежнему разрешено.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.