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В мире

Во всех ТЦ британского города Ромфорд запретили худи, шлемы и лыжные маски

Во всех ТЦ британского города Ромфорд запретили худи, шлемы и лыжные маски

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В британском Ромфорде во всех торговых центрах отныне под запретом худи, шлемы и лыжные маски. Таким способом власти лондонского пригорода намерены бороться с преступностью, чтобы лицо было открыто для видеокамер.

За нарушение из торгового центра могут вывести или даже вызвать полицию. При этом ношение масок по медицинским или религиозным причинам по-прежнему разрешено.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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