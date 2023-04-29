Москвичам рассказали о самых обсуждаемых событиях в мире.

Так, французы, выступающие против пенсионной реформы, пригрозили президенту Эмманюэлю Макрону сорвать Олимпиаду, которая должна пройти в Париже следующим летом. Демонстранты собрались у здания олимпийского бассейна в Сен-Дени, разожгли костер и перекрыли движение автомобилей. Однако никакой официальной реакции из Елисейского дворца не последовало.

В США произошла новая техногенная катастрофа. В штате Миссисипи взорвался газопровод. Столб огня поднялся в воздух на несколько десятков метров. По предварительной версии, в газовую трубу ударила молния, которая и подожгла топливо. О пострадавших информации пока нет.

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