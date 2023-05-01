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В немецком Магдебурге прошла демонстрация против поставок оружия на Украину

В немецком Магдебурге прошла демонстрация против поставок оружия на Украину

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В немецком Магдебурге прошла демонстрация против поставок оружия на Украину. Участники прошли по центру города с антивоенными плакатами. Также активисты собирали подписи за отставку правительства. Действия Берлина в поддержку НАТО и США, по мнению протестующих, только усиливают конфликт, а еще разгоняют инфляцию в Германии.

В Германии заново решили открыть шахты, включая те, что не работали десятки лет, и сейчас требуют серьезной реконструкции. Об этом сообщила британская газета The Financial Times. Как пишет издание, так страна хочет сократить зависимость от импорта полезных ископаемых. Планируется разработать несколько крупных месторождений, в том числе плавикового шпата, который используют в производстве электроавтомобилей, а так же лития. Параллельно в Европе работают над "Законом о критическом сырье". Он должен упростить добычу полезных ископаемых в странах Союза.

Парагвай выбрал нового президента. Победу одержал кандидат от правящей партии Сантьяго Пенья. Об этом сообщает агентство "Рейтер". Прежде 44-летний чиновник возглавлял Центробанк и Минфин страны. "Рейтер" отмечает, что новый лидер столкнется с необходимостью сокращения дефицита бюджета и оживления фермерства.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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