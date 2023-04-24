24 апреля, 19:13Происшествия
Нетаньяху назвал терактом наезд автомобиля на людей в Иерусалиме
Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что наезд автомобиля на пешеходов в центре Иерусалима является террористическим актом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьера.
"Этот террористический акт, совершенный в этом месте и в этот момент, напоминает о том, что Эрец-Исраэль и Государство Израиль достались нам ценой величайших страданий", – заявил он.
Он добавил, что все эти события осуществлялись с расчетом на то, что террористы смогут одолеть граждан Израиля, а если бы у них были возможности, то они убили бы всех.
"Но не они одолели нас, а мы их. Мы создали великолепную страну с великолепной армией и великолепной полицией, заплатив за это разрывающую душу цену", – сказал Нетаньяху.
Ранее сообщалось, что неизвестный въехал в пешеходов на автомобиле в районе центрального рынка Махане-Иегуда в Иерусалиме. Сотрудники правоохранительных органов заявляли о пяти пострадавших. Подозреваемый был нейтрализован.
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