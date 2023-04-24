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24 апреля, 19:13

Происшествия

Нетаньяху назвал терактом наезд автомобиля на людей в Иерусалиме

Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что наезд автомобиля на пешеходов в центре Иерусалима является террористическим актом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьера.

"Этот террористический акт, совершенный в этом месте и в этот момент, напоминает о том, что Эрец-Исраэль и Государство Израиль достались нам ценой величайших страданий", – заявил он.

Он добавил, что все эти события осуществлялись с расчетом на то, что террористы смогут одолеть граждан Израиля, а если бы у них были возможности, то они убили бы всех.

"Но не они одолели нас, а мы их. Мы создали великолепную страну с великолепной армией и великолепной полицией, заплатив за это разрывающую душу цену", – сказал Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что неизвестный въехал в пешеходов на автомобиле в районе центрального рынка Махане-Иегуда в Иерусалиме. Сотрудники правоохранительных органов заявляли о пяти пострадавших. Подозреваемый был нейтрализован.

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