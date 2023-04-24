Пять человек пострадали после наезда автомобиля на пешеходов в центре Иерусалима

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Неизвестный на автомобиле въехал в пешеходов в районе центрального рынка Махане-Иегуда в Иерусалиме. Об этом сообщает пресс-служба полиции Израиля.

"В результате инцидента есть несколько пострадавших. Подозреваемый нейтрализован, на место происшествия были вызваны силы полиции. Более подробная информация будет предоставлена ​​позже", – указано в сообщении.

По данным службы скорой помощи Израиля, в результате наезда автомобиля были ранены пять человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происшествие "очередной попыткой покушения на жителей Израиля".

Ранее в Израиле прошли протесты против судебной реформы. В Тель-Авиве протестующие заняли центральные улицы и перекрыли дороги. Демонстранты требовали отклонить закон, разрешающий правящей коалиции назначать судей Верховного суда.