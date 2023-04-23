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Политика

В Израиле вновь вспыхнули протесты против судебной реформы

В Израиле вновь вспыхнули протесты против судебной реформы

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В Израиле вновь вспыхнули масштабные акции против судебной реформы. В Тель-Авиве протестующие заняли центральные улицы и перекрыли дороги. Люди требуют от властей полностью отклонить закон, разрешающий правящей коалиции назначать судей Верховного суда.

Протесты в стране вспыхивают уже четвертый месяц. В начале марта премьер-министр Израиля объявил о приостановке законодательного процесса по судебной реформе, но это не удовлетворило протестующих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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