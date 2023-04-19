Глава Пентагона заявил о желании принять Швецию в состав НАТО до июля

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Министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что надеется на вступление Швеции в Североатлантический альянс до июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Недавно мы приняли Финляндию в качестве 31-го члена НАТО. Мы рассчитываем принять Швецию 32-м. Для ясности, мы рассчитываем, что это случится до саммита в июле", – заявил Остин на пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

Шведский политик согласился с коллегой, выразив надежду на участие страны в саммите НАТО в июле.

"Я думаю, что Вильнюсский саммит станет очень важным моментом для Альянса, поскольку он активизирует свою деятельность в области сдерживания и обороны, начиная с региональных планов, возможностей сил, новых структур командования и управления. И, конечно, мы хотим быть там, за столом переговоров", – заключил Йонсон.

Заявки на вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали 28 из 30 стран-участниц. 4 апреля Финляндия стала официальным членом военно-политического блока. Швеция пока не получила одобрения от Турции и Венгрии.

Ранее сообщалось, что Венгрия может затянуть процесс вступления Швеции в НАТО. После вступления в Альянс Финляндии, Хельсинки присоединились к судебному иску Европейской комиссии против Венгрии по национальному закону о защите детей от ЛГБТ-пропаганды.

