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После начала спецоперации на Украине НАТО начал готовиться к потенциальным боевым действиям на своих границах, сообщает газета The New York Times.

По информации издания, самый дорогостоящий конфликт в Европе со времен холодной войны подтолкнул Североатлантический альянс к полномасштабным усилиям по превращению в дееспособную военную организацию.

Эти перемены стали преобразующими для Альянса, который долгие годы пребывал в спячке, говорится в статье.

Ранее обозреватель Рами аль-Халифа аль-Али выразил мнение, что Россия может уничтожить все страны НАТО, если Альянс продолжит расширение к ее границам. Журналист обратил внимание, что обещания НАТО ничего не стоят и это, по его словам, все понимают.

В начале апреля в Североатлантический альянс вступила Финляндия. Страна добивалась вступления в Альянс с лета 2022 года. Спустя почти год государство стало 31-м членом НАТО.

В Кремле в ответ на это заявили, что Россия примет дополнительные меры для собственной безопасности. Факт вступления Финляндии в НАТО там сочли дополнительной угрозой для российской стороны.



Финляндия стала членом НАТО

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