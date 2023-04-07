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Россия может уничтожить все страны НАТО, если Альянс продолжит расширение к ее границам. Об этом в материале для Okaz заявил обозреватель Рами аль-Халифа аль-Али.

"Ставка Запада на терпение России неуместна, потому что она единственная страна в мире, которая может уничтожить все страны НАТО", – говорится в статье.

Журналист обратил внимание, что обещания Альянса ничего не стоят, и это, по его словам, все уже понимают.

Ранее в НАТО вступила Финляндия. Страна добивалась вступления в Альянс с лета 2022 года. Спустя почти год государство стало 31-м членом НАТО.

В Кремле в ответ на это заявили, что Россия примет дополнительные меры для собственной безопасности. Факт вступления Финляндии в НАТО там сочли дополнительной угрозой для российской стороны.



Финляндия стала членом НАТО

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