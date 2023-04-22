Несколько тысяч человек вышли на акцию против вступления Швеции в НАТО в Гетеборге – СМИ

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Несколько тысяч жителей шведского Гетеборга вышли на улицы для участия в акции против вступления страны в НАТО. Об этом сообщает Göteborgs-Posten.

Издание, ссылаясь на данные местного управления МВД, сообщает, что количество участников мирного протеста варьируется от 2 до 2,5 тысячи человек.

Вышедшие на улицы также скандировали против проведения военных учений "Аврора-2023". Участие в них, как сообщалось до этого, примут 26 тысяч человек.

Заявки на вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали 28 из 30 стран-участниц. 4 апреля Финляндия стала официальным членом военно-политического блока. Швеция пока не получила одобрения от Турции и Венгрии.

Ранее сообщалось, что Венгрия может затянуть процесс вступления Швеции в НАТО. После вступления в Альянс Финляндии, Хельсинки присоединились к судебному иску Европейской комиссии против Венгрии по национальному закону о защите детей от ЛГБТ-пропаганды.

