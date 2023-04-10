В МИД Турции заявили, что Швеция не готова стать членом НАТО

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Анкара считает, что Швеция не готова стать членом Североатлантического альянса, а делать ее присоединение условием для продажи Турции со стороны Вашингтона самолетов F-16 нельзя. Об этом сообщает A Haber со ссылкой на министра иностранных дел республики Мевлюта Чавушоглу.

"Финляндию мы одобрили, но Швецию пока исключили. Она еще далека от вступления в НАТО, не готова и далека от этого. Ей нужно время", – отметил глава МИД.

Вместе с этим Чавушоглу подчеркнул, что по теме продажи Турции самолетов в Вашингтоне "возросла активность". По словам министра, она дает надежду на положительный исход.

Ранее в СМИ распространилась информация, согласно которой Анкара будет проводить активные переговоры со Стокгольмом по членству Швеции в Альянсе после выборов в Турции. По словам источника, очередной раунд консультаций может стартовать в начале июня.

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