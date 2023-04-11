Египет хотел тайно отправить России до 40 тысяч ракет – СМИ

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Египет собирался отправить России до 40 тысяч ракет. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на данные американской разведки.

В статье сообщается, что египетский лидер Абдель Фатах Ас-Сиси, государство которого само зависит от помощи Вашингтона, якобы поручил сделать до 40 тысяч ракет для тайной отправки в РФ.

По информации издания, есть документ от 17 февраля, в котором представлен разговор президента Египта с высокопоставленными военными чиновниками. В нем упоминаются планы поставок пороха и артиллерийских снарядов.

"В документе Сиси поручает чиновникам держать в секрете производство и отгрузку ракет "во избежание проблем с Западом", – отмечает автор статьи.

Ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз введет санкции против Китая, если получит подтверждение того, что Пекин поставляет оружие российской стороне. Представитель ЕС также подчеркнул, что передача КНР вооружения Москве станет абсолютной "красной чертой".

Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявила, что Евросоюз не нашел доказательств того, что Пекин может поставлять вооружения Москве.

В свою очередь, правительство Китая сообщило, что не намерено осуществлять подобные поставки.



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