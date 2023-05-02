Шесть человек погибли в ДТП с участием почти 100 машин из-за пыльной бури в США – СМИ

Фото: Odessa American via AP/ТАСС/Eli Hartman

Шесть человек погибли и более 30 госпитализированы после аварии с участием почти сотни автомобилей из-за пыльной бури в американском штате Иллинойс. Об этом со ссылкой на полицию штата сообщает телеканал Fox News.

"В настоящее время мы располагаем сведениями о более чем 30 пострадавших, которые отправлены в больницу... По имеющимся данным, шесть человек погибли", – указано в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло в условиях нулевой видимости на скоростном шоссе, где столкнулись до 60 легковых машин и около 30 грузовиков. Два грузовика из-за происшествия загорелись.

По словам полиции, в ДТП пострадали люди в возрасте от 2 до 80 лет, среди пострадавших есть те, чьи травмы представляют угрозу для жизни.

Происшествие случилось из-за сильного ветра, который сдул почву с фермерских полей и привел к ухудшению видимости на шоссе.

Ранее сообщалось, что снег, гололед и туман стали причиной масштабной аварии в штате Висконсин в США. Между Джейнсвиллем и Белойтом столкнулись 85 автомобилей, пострадали 27 человек.

Авария с участием 85 автомобилей произошла в США – СМИ