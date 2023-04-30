Автомобиль Ferrari врезался в столб на Рублевском шоссе

В Сети обсуждают громкую аварию на Рублевском шоссе. Минувшей ночью автомобиль Ferrari влетел в столб и разлетелся на куски. Двигатель машины обнаружили в 30 метрах от места ДТП.

О состоянии водителя после аварии пока ничего не известно. Сама машина была без номеров. 23 летняя девушка, ехавшую в машине в качестве пассажира, доставили в больницу с травмами.

По данным СМИ, она познакомилась с 29-летним водителем Ferrari за несколько часов до ДТП. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

