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Происшествия

Автомобиль Ferrari врезался в столб на Рублевском шоссе

Автомобиль Ferrari врезался в столб на Рублевском шоссе

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В Сети обсуждают громкую аварию на Рублевском шоссе. Минувшей ночью автомобиль Ferrari влетел в столб и разлетелся на куски. Двигатель машины обнаружили в 30 метрах от места ДТП.

О состоянии водителя после аварии пока ничего не известно. Сама машина была без номеров. 23 летняя девушка, ехавшую в машине в качестве пассажира, доставили в больницу с травмами.

По данным СМИ, она познакомилась с 29-летним водителем Ferrari за несколько часов до ДТП. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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