Пожар вспыхнул на рынке во Владимире

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Владимирской области"

Возгорание на площади 800 квадратных метров случилось на рынке во Владимире. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.

По словам спасателей, пожар был успешно ликвидирован.

"На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдался густой дым из здания склада продукции. Сотрудниками МЧС было сформировано 5 звеньев газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что возгорание вспыхнуло на улице Мещерская, 4. В результате пожара сгорело имущество внутри здания и кровля. Погибших и пострадавших не зафиксировали, подчеркнули в МЧС.

К ликвидации огня привлекли 16 единиц техники и 15 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Севастополе воспламенился резервуар с топливом в районе улицы Братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По словам губернатора региона Михаила Развожаева, в результате пожара никто не пострадал.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за атаки беспилотника. Власти Севастополя заверили, что пожар не угрожает гражданским объектам.