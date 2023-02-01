Новости мира: вторая забастовка против пенсионной реформы прошла во Франции

Вторая в 2023 году забастовка против пенсионной реформы прошла во Франции. Профсоюзы различных политических направлений провели в городах 200 демонстраций. Участвовали 100 тысяч человек в Париже и более миллиона по всей стране. В столице Франции некоторые участники начали забрасывать бутылками и камнями полицейских, которым пришлось применить слезоточивый газ.

Около двух миллионов человек в Перу могут остаться без питьевой воды в ближайшее время. Из-за акций протеста, которые проходят в стране, может возникнуть нехватка химических реагентов для очистки воды. Участники антиправительственных выступлений блокировали дороги, по которым их подвозили. Митинги начались в декабре после отставки бывшего президента Педро Кастильо. Пришедшая на его место Дина Болуарте вызвала резкое недовольство населения.

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