Владимир Путин выступил на концерте в поддержку итогов референдумов

На концерте в поддержку итогов референдумов выступил Владимир Путин. Он поприветствовал жителей ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые приняли решение воссоединиться с Россией.

Глава государства попросил всех людей на Красной площади троекратным "ура" послать сигнал поддержки тем, кто сражается на фронте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.