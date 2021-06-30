Путин предупредил об угрозах от изменения климата

Владимир Путин заявил, что последствия изменения климата будут крайне негативны для России и всего мира, поэтому необходимо минимизировать негативное влияние деятельности человека на природу.

Президент отметил, что глобальные изменения в России происходят быстрее, чем в некоторых странах.

В России проходит прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан по наиболее актуальным и волнующим темам.

В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Рядом с российским лидером находятся только ведущие, которые вместе с ним готовились к эфиру и работали со всеми вопросами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.