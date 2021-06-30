Путин рассказал о планах закрепить за вице-премьерами кураторство конкретных территорий

Путин рассказал о практике кураторства регионов РФ
Владимир Путин сообщил о планах распространения системы кураторства отдельных территорий России вице-премьерами по аналогии с Дальним Востоком, Арктикой и Южным федеральным округом.
"Совсем недавно мы с руководством правительства на этот счет говорили, в целом практика себя оправдывает, и договорились о том, что председатель правительства представит предложения, связанные с тем, чтобы вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий", – сказал президент России в ходе прямой линии.
По словам Путина, такое изменение даст возможность эффективнее заниматься развитием отдельных территорий страны, поскольку вице-премьеры будут глубже погружаться в их проблемы.
"Надеюсь, это приведет к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться более осмысленно, более точно и с большим эффектом", – отметил он.
Ранее Путин рекомендовал губернаторам проводить свои прямые линии, поскольку это позволит властям субъектов скорректировать свою работу в различных сферах. По словам президента, прямое общение важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства или региона задать вопросы, но и потому, что происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан.
Прямая линия с Владимиром Путиным транслируется в эфире Первого канала, а также телеканалов "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
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