Путин по телефону поздравил командиров с освобождением Курской области

Владимир Путин в связи с завершением операции по освобождению Курской области позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся в ходе этой операции подразделений. Глава государства поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу. Сейчас в регионе продолжаются работы по разминированию.

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Игната Кузина, обвиняемого по делу о теракте, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он арестован на один месяц и 30 суток. По версии следствия, обвиняемый заминировал автомобиль, который был подорван дистанционно 25 апреля, когда генерал вышел из подъезда своего дома.

Снег выпал сразу в нескольких районах Подмосковья. Метель наблюдалась в Жуковском, Раменском, Домодедове и Коломне. Между тем в Москве был зафиксирован небольшой снег. При этом температура воздуха в столице опустилась до отрицательных значений.

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