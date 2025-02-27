Путин заявил о необходимости пресечь попытки Запада сорвать переговоры РФ и США

На коллегии ФСБ Владимир Путин заявил, что некоторые западные страны не приветствуют диалог России и США и пытаются сорвать его. Российский лидер подчеркнул, что это необходимо учитывать и использовать все возможности дипломатии и спецслужб для срыва попыток.

Кроме того, глава государства отметил возросшую активность иностранной разведки в период проведения СВО и сообщил, что Россия будет защищать свои национальные интересы от любых угроз.

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