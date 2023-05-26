Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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Новости

16:30

Общество

Новости часа: российский бизнес активно осваивает ниши после ухода ряда зарубежных брендов

Новости часа: российский бизнес активно осваивает ниши после ухода ряда зарубежных брендов

Путин заявил, что бизнесу РФ пора возвращать свои позиции на рынке

Песков сообщил, что икону "Троица" Рублева передадут в Храм Христа Спасителя

Новости часа: безопасная схема переноса "Троицы" в храм Христа Спасителя согласована

Владимир Путин проведет международный телефонный разговор 26 мая

В России начали разработку новой стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2030 года

Путин заявил, что ситуация по Нагорному Карабаху развивается в сторону урегулирования

Новости часа: пожар в жилом доме в центре Москвы потушили

Новости часа: Путин предложил наделить ЕЭК дополнительными полномочиями

Новости часа: Песков назвал киевский режим террористическим

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российский бизнес активно осваивает ниши после ухода ряда зарубежных брендов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с "Деловой Россией".

Прокуратура Москвы проведет проверку после блокировки средств поставщиков Wildberries. Об этом заявила Общественная наблюдательная комиссия.

ЦОДД прогнозирует заторы до 8 баллов вечером 26 мая. Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за вечерних заторов.

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