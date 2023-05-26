16:30Общество
Новости часа: российский бизнес активно осваивает ниши после ухода ряда зарубежных брендов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российский бизнес активно осваивает ниши после ухода ряда зарубежных брендов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с "Деловой Россией".
Прокуратура Москвы проведет проверку после блокировки средств поставщиков Wildberries. Об этом заявила Общественная наблюдательная комиссия.
ЦОДД прогнозирует заторы до 8 баллов вечером 26 мая. Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за вечерних заторов.