Государство должно помогать и не мешать предпринимателям в сфере здоровья – Путин

Государство, оставляя за собой право контроля за бизнесом в сфере здоровья, должно разбюрокрачивать, помогать и не мешать предпринимателям. Об этом заявил Владимир Путин.

Расширение свободы бизнеса в России должно быть ответом на давление извне, отметил президент. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.