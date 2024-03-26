Новости часа: следователи устанавливают обстоятельства теракта в "Крокус Сити Холле"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следователи тщательно устанавливают обстоятельства теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил Владимир Путин.

Более 60 специалистов МЧС оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших при теракте. Тем, кто потерял близких и в данный момент проходит процедуру опознания тел, активно помогают кризисные психологи МЧС. Они консультируют обратившихся за помощью как очно, так и по телефону горячей линии.

Движение по восьми участкам Южной рокады откроют в 2024 году. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.