Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 16:00

Происшествия

Новости часа: следователи устанавливают обстоятельства теракта в "Крокус Сити Холле"

Новости часа: следователи устанавливают обстоятельства теракта в "Крокус Сити Холле"

Россия знает, кто организовал теракт в "Крокус Сити Холле" – Путин

США пытаются убедить всех, что киевского следа в теракте в "Крокусе" нет – Путин

Владимир Путин начал совещание по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус Сити Холле"

Новости часа: меры поддержки пострадавших при теракте обсудят на совещании у президента РФ

Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте в "Крокусе"

Спецслужбы РФ ведут расследование теракта в "Крокусе" без помощи других стран – Песков

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Владимир Путин объявил общенациональный траур 24 марта

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Следователи тщательно устанавливают обстоятельства теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил Владимир Путин.

Более 60 специалистов МЧС оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших при теракте. Тем, кто потерял близких и в данный момент проходит процедуру опознания тел, активно помогают кризисные психологи МЧС. Они консультируют обратившихся за помощью как очно, так и по телефону горячей линии.

Движение по восьми участкам Южной рокады откроют в 2024 году. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.

Читайте также
властьпроисшествиягороддорогивидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика