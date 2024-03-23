Все четверо исполнителей теракта в "Крокусе" найдены и задержаны – Путин

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Все четверо исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" найдены и задержаны. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам в связи с произошедшей трагедией.

Кроме того, указал президент РФ, российские спецслужбы работают над выявлением пособников террористов. Всего, по данным главы государства, задержаны 11 человек.

Российский лидер добавил, что РФ знает, что такое угроза терроризма. Государство рассчитывает на взаимодействие с другими странами, которые "искренне разделяют нашу боль" и готовы на деле объединять усилия в борьбе с международным терроризмом, подчеркнул Путин.

Он отметил, что будущего у террористов нет, их ждет лишь возмездие и забвение. По его словам, атака в "Крокусе" была не простым терактом, а массовым убийством, напоминающим зверства нацистов на оккупированных территориях. Он подчеркнул, что преступники хладнокровно и целенаправленно шли убивать и расстреливать в упор взрослых и детей.

Правоохранители, продолжил Путин, установят и накажут каждого, кто готовил теракт в "Крокусе" или участвовал в нем. Все исполнители, организаторы и заказчики преступления понесут неизбежное наказание, заявил президент РФ.

"Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил этот удар по России", – сказал он.

22 марта неизвестные ворвались в "Крокус" и начали стрелять по людям. После этого в здании вспыхнул пожар, площадь которого почти достигла 13 тысяч "квадратов".

Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что в теракте погибли 143 человека. По ее словам, жертв уже больше, чем в Норд-Ост.

По факту теракта следователи возбудили уголовное дело. А 23 марта четырех подозреваемых задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

В "Крокус Сити Холле" продолжаются следственные действия по уголовному делу о теракте