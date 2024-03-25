Врачи за сутки выписали из московских больниц 16 пострадавших при теракте в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Из столичных больниц за последние сутки выписали 16 пациентов, ранее проходивших лечение после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, передает Агентство "Москва".

Ракова подчеркнула, что лечением пострадавших занимаются высококвалифицированные столичные специалисты. Помощь оказывают врачи разных профилей. Работа ведется в круглосуточном формате.

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел вечером 22 марта. Четыре вооруженных преступника открыли стрельбу по людям, а после устроили в здании пожар.

Число погибших при теракте достигло 137 человек, еще 182 человека пострадали.

Подозреваемых в нападении удалось задержать на следующий день на территории в Брянской области, неподалеку от российско-украинской границы. В ночь на 25 марта Басманный суд Москвы избрал четырем обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе" меру пресечения в виде заключения под стражу.

При этом официальных данных о причинах теракта следствие еще не озвучивало. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что информация будет позже.

