Песков поддержал дискуссию о сокращении времени учебы в российских школах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поддержал начатую помощником РФ Владимиром Мединским дискуссию о сроках учебы в школах и вузах. Он назвал ее оправданной, поскольку образование должно подстраиваться под технологические и кадровые требования.

Песков на брифинге отметил, что это пока экспертная дискуссия. Существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса, уточнил он. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.