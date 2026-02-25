Формирование нового состава Общественной палаты началось в России

В России началось формирование нового состава Общественной палаты. Владимир Путин определил кандидатуры 40 граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом. Им направили предложение войти в состав палаты.

Не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей, профессиональные объединения и иные некоммерческие организации.

Днем инициирования процедуры формирования нового состава считается дата размещения информации на официальном сайте президента. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.