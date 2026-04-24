Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Алексея Пиманова

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего телеведущего Алексея Пиманова. Президент отметил, что журналист был человеком с деятельной гражданской позицией. Его ценили за принципиальность и честность, а также за умение вдохновлять коллектив своими творческими идеями.

Пиманов скончался на 65-м году жизни. Более 25 лет он вел программу "Человек и закон" на Первом канале. Также писал сценарии к фильмам, снимал их и руководил крупным медиахолдингом "Красная звезда".

