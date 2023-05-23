Новости часа: около 100 человек вывезли с Белгородской области, куда зашла украинская ДРГ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 100 человек вывезли с территорий Белгородской области, куда зашли украинские диверсанты. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Wildberries завершил проверку 60% подозреваемых в использовании серых схем продавцов. Это данные компании.

400 остановок наземного городского транспорта заменили в Москве с начала года. Об этом сообщил Дептранс.