23 мая, 16:00Экономика
Новости часа: около 100 человек вывезли с Белгородской области, куда зашла украинская ДРГ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 100 человек вывезли с территорий Белгородской области, куда зашли украинские диверсанты. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Wildberries завершил проверку 60% подозреваемых в использовании серых схем продавцов. Это данные компании.
400 остановок наземного городского транспорта заменили в Москве с начала года. Об этом сообщил Дептранс.