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Новости

Новости

23 мая, 16:00

Экономика

Новости часа: около 100 человек вывезли с Белгородской области, куда зашла украинская ДРГ

Новости часа: около 100 человек вывезли с Белгородской области, куда зашла украинская ДРГ

Путин проведет церемонию вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля 23 мая

Медведев высказал мнение об украинских диверсантах в Белгородской области

Новости часа: Песков прокомментировал деятельность украинских боевиков против РФ

Путин не планирует провести экстренное совещание из-за событий в Белгородской области

Мадрид заявил, что не может помочь Киеву ни с F-16, ни с обучением пилотов

Новости часа: Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область – Песков

Новости часа: в Кремле прокомментировали контакты по зерновой сделке

Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 100 человек вывезли с территорий Белгородской области, куда зашли украинские диверсанты. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Wildberries завершил проверку 60% подозреваемых в использовании серых схем продавцов. Это данные компании.

400 остановок наземного городского транспорта заменили в Москве с начала года. Об этом сообщил Дептранс.

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