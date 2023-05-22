Собянин и Воробьев объявили о внедрении МЭШ в школы Московской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев заключили соглашение о внедрении сервисов "Московской электронной школы" в образовательных учреждениях Подмосковья. Церемония подписания документа прошла Доме правительства Московской области в Красногорске, на ней также присутствовали глава Минцифры РФ Максут Шадаев и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодняшнее подписание соглашения о создании единой платформы электронного образования – это еще один шаг по совместной работе, которая дает синергию, дополнительные возможности как Москве, так и Московской области. Это большой плюс учителям, родителям и учащимся Подмосковья и Москвы", – сказал Собянин.

Он поблагодарил своего подмосковного коллегу за непосредственное участие в проекте, отметив, что без этого его реализация была бы невозможна. Градоначальник также выразил надежду на успешность МЭШ в Московской области, напомнив, что библиотекой сервиса пользуются уже 6 миллионов человек по всей России.

В свою очередь, Андрей Воробьев выразил благодарности Собянину, а также Минцифры и Минпросвещения. Он отметил, что платформа МЭШ дает школьникам возможность получить хорошую подготовку, а значит и поступить в хороший вуз, напомнив, что в Подмосковье сегодня насчитывается миллион учащихся.

"Здорово, что это универсальная система позволяет любознательным найти что-то новое, полезное, а ребятам – улучшить свои знания в разных областях, качественно подготовиться к ЕГЭ, ОГЭ. Соответственно, эта платформа тоже позволяет ребенку подготовиться во всеоружии, а значит поступить в хороший вуз, значит иметь хорошие перспективы", – сказал губернатор.

Сергей Кравцов между тем указал на большой опыт Москвы в развитии системы образования. По его словам, "Московская электронная школа" стала частью суверенной системы образования, что позволило России обеспечить себе независимость от зарубежных поставщиков. Максут Шадаев же указал на то, что МЭШ позволяет удовлетворить потребности россиян в качественном образовании.

В настоящее время платформа "Моя школа", куда будут внедрены сервисы МЭШ, в тестовом режиме доступна в 60 школах Подмосковья, в которых обучается свыше 67 тысяч человек. Аналогичные пилотные проекты реализуются в школах Калужской области и Татарстана.

Ранее заммэра Анастасия Ракова сообщила, что родителям московских школьников стала доступна возможность оформлять справки об обучении ребенка в образовательной организации в онлайн-формате, через электронный дневник "Московской электронной школы". Время оформления документа составляет до трех минут, при этом он сразу будет заверен электронной подписью.