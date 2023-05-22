В парламенте Грузии заявили, что не введут визы для россиян во избежание ответных мер

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Грузия не будет вводить визовые ограничения для граждан России, чтобы избежать ответных мер Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера парламента страны Шалву Папуашвили.

"Любое действие, касающееся введения виз, запрета полетов, закрытия границы, является санкцией и означает, что страна идет на эскалацию с Россией. <...> Следовательно, когда вводишь ответные санкции, ожидается, что будут ответные меры и в итоге будет создана угроза безопасности и экономике нашей страны", – сказал Папуашвили.

Как уточнил парламентарий, сторонники санкций против России "предлагают войти в военное противостояние с Москвой". При этом Грузии не дают никаких гарантий безопасности, добавил Папуашвили.

Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию 10 мая. Первый самолет из Москвы в Тбилиси совершил перелет 19 мая.

Ранее в Тбилиси прошли протесты, связанные с восстановлением авиасообщения России с Грузией. В частности, митингующие от оппозиционной партии "Дроа" попытались прорвать полицейский кордон, чтобы попасть в аэропорт после приземления первого за несколько лет лайнера из России.

Также разрешение на авиаперелеты получила грузинская компания Georgian Airways. В связи с этим президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила ей бойкот. В ответ руководство авиакомпании решило не пускать Зурабишвили на свои рейсы.