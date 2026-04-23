23 апреля, 17:15
Путин сделал ряд важных заявлений на тему ограничений работы интернета
Президент Владимир Путин на совещании с правительством обратил внимание на сбои в работе интернета в мегаполисах.
По словам президента, ограничения вводятся из соображений безопасности – в частности, для предотвращения терактов. При этом заранее сообщать о таких мерах нельзя, чтобы не дать злоумышленникам скорректировать свои планы.
Путин поручил Минцифры, правоохранительным органам и спецслужбам проработать решение, которое позволит сохранить доступ к важным онлайн-сервисам даже при ограничениях интернета.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.